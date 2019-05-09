"Победа Колымы над Бухенвальдом": в Днепре участников Марша мира облили краской

9 мая в Днепре акция, приуроченная к 9 мая, закончилась скандалом. В участников Марша мира бросили бутылку с красной краской.

Очевидно, бутылка с краской предназначалась участникам Марша, однако при этом "пострадали" полицейские, медики и активисты Нацдружин, пишет Информатор.

Как выяснилось, бутылку с краской бросили с балкона отеля Рассвет. Отметим, что на перилах балкона весел баннер "Победа Колымы над Бухенвальдом".

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Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева произошли стычки на акции по случаю 9 мая.