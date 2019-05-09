В центре Киева произошли стычки на акции по случаю 9 мая, есть задержанные

В Киеве проходят мероприятия по случаю 9 мая / kyiv.npu.gov.ua

В четверг, 9 мая, в центре Киева во время подготовки акции Никто не забыт, ничто не забыто произошел конфликт.

Один из активистов заметил у участника акции изображение запрещенной в Украине георгиевской ленты, после произошла небольшая стычка.

Как передает Информатор, конфликт быстро урегулировали сотрудники полиции диалога.

По данным РБК-Украина, перед началом акции была задержана мать погибшей экс-нардепа Партии регионов Елена Бережная.

Она пыталась пройти на периметр проведения марша в футболке в цветах георгиевской ленты.

После перепалки и отказа прекратить правонарушение Бережная была задержана полицейскими.

Кроме того, еще одну участницу акции - пенсионерку с красной звездой на пилотке, несколько полицейских окружили и вывели из толпы. Снять пилотку женщина отказалась. В полиции заявили, что у женщины провокационные плакаты и тоталитарная символика, пишет Страна.

Напомним, ранее в команде Владимира Зеленского оценили вероятность отмены выходного 9 мая.