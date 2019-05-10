"Ломали через колено": Кернес ответил на угрозы Вятровича

Мэр Харькова резко ответил Вятровичу / Фото: Facebook/Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что на своей должности работает в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, поэтому вопросы о военной палатке на площади Свободы и о возвращении имени Жукова в Харьков будут рассмотрены на ближайшей сессии горсовета.

Об этом Кернес написал в Facebook, где ответил также на заявление Директора института национальной памяти Владимира Вятровича.

"И что касается директора Института национальной памяти Вятровича, который уже грозит мне тюрьмой. Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах "старались" ОГА", - отметил Кернес.

Харьковский градоначальник добавил, что представление рядовых граждан и чиновников о памяти разнятся.

"Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличается от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеют настоять на своем", - подытожил Кернес.

Как известно, электронная петиция с требованием вернуть проспекту Петра Григоренко и станции метро Дворец спорта в Харькове прежнее название - имени маршала Георгия Жукова, набрала необходимое количество голосов. Об этом свидетельствует информация на странице петиции в пятницу, 10 мая.

Напомним, Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой за переименование проспекта в Харькове.