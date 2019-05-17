В Украине удалось спасти виски от запрета

Виски рисковал стать в Украине низкосортным напитком / kuharka.com

При внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием закона Об электронных доверительных услугах был определен статус виски.

Как сообщает Европейская бизнес ассоциация, из законопроекта убрали определение виски, которое не соответствовало международным требованиям, и документ был поддержан голосами депутатов.

Таким образом устранена угроза того, что виски, крепость которого будет превышать установленный законодательством Украины порог - 45%, будет считаться некачественной и опасной продукцией.

"Бизнес на это неоднократно обращал внимание. Ведь в Европе установлена лишь нижняя граница прочности алкоголя, однако в Украине была инициатива установить еще и верхний порог. Это могло привести к тому, что с прилавков исчезнет львиная доля виски, к трудностям в международной торговле. Поскольку надпись на бутылке иностранного виски, хотя и отвечала бы международным стандартам, не отвечала бы законодательству Украины", - объяснили в ЕБА.

Напомним, в декабре 2018 года Верховная Рада официально узаконила виски.