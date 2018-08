На аукционе бутылку виски продали за рекордные 1,1 млн долларов

В Гонконге с молотка ушла самая дорогая из когда-либо проданных на торгах бутылок алкоголя. Произведенный из урожая 1926 года виски Macallan на торгах был продан за рекордный 1,1 млн долларов.

Тем самым был побил рекорд установленный предыдущим лотом на этом же аукционе, сообщает Bloomberg. Бутылку редкого 60-летнего виски Macallan на торгах приобрели за 7,96 млн гонконгских долларов (1,01 млн долларов). Новые владельцы редкого алкоголя не раскрываются.

При этом обе проданных бутылки, как замечает The Guardian, являются частью так называемой коллекции "святого грааля Макаллана" — они не выставлялись на публику и не были представлены на торгах с тех пор, как три десятилетия назад бутылки купили на аукционе. Всего, как уточняет издание, The Macallan было произведено 24 таких бутылки. Они были изготовлены в XX веке в качестве подарков "для самых ценных клиентов" шотландского винокуренного завода. На них, по информации газеты, представлены особые этикетки, нарисованные художниками направления поп-арт. В частности, на той бутылке, что ушла с молотка за 1,1 млн долларов, поясняет The Guardian, этикетка была подготовлена итальянским художником Валерио Адами, а на той, что купили за 1,01 млн долларов, этикетку рисовал английский живописец сэр Питер Блейк.

Последнюю, по данным издания, продали покупателю по телефону. Та же бутылка, над оформлением которой работал Адами, ушла с молотка в ходе торгов в одном из залов аукционного дома Bonhams в Гонконге. Таким образом, рекордная стоимость когда-либо проданного на аукционе алкоголя достигла 1080 фунтов (1456 долларов) за миллилитр виски, отмечает The Guardian.

Предыдущий рекорд в продаже виски, как напоминает издание, был установлен в 2017 году. Тогда к новому владельцу за 730 тысяч фунтов с аукциона ушел лот из шести бутылок Macallan. Рекорд стоимости одной бутылки тем временем до этого в последний раз был установлен в 2014 году, когда с молотка за 466 тысяч фунтов ушла бутылка виски Macallan M Imperiale.

"[Проданные сегодня] две бутылки являются самыми важными бутылками виски, когда-либо выпущенными в XX веке", — прокомментировал рекордные продажи глава отделения "прекрасных вин и виски" в Bonhams в Гонконге Дэниел Лам. Эти лоты, по его мнению, "представили коллекционерам возможность раз и навсегда собрать "священный грааль Макаллана".

Напомним, ранее сообщалось, что картину знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 157,2 млн долларов.