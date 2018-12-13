Верховная Рада официально узаконила виски

Виски в Украине теперь вполне в рамках закона / kuharka.com

В Налоговый кодекс внесен закон с изменениями из "бюджетного пакета", который на законодательном уровне определяет в Украине понятие термина "виски". За него в сессионном зале проголосовало большинство народных избранников.

Документ вступил в силу, поскольку обнародован на сайте парламента и опубликован в газете "Голос Украины".

В законе указано, что виски - это алкогольный напиток, крепость которого варьируется от 35 до 45 процентов объемных единиц. Он обладает характерным ароматом и изготовлен по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых емкостях зернового дистиллята.

В документе авторы разграничили понятие "спирт этиловый денатурированный" и "спирт этиловый не денатурированный", и выделили виски в отдельный алкогольный напиток.

Как ранее сообщалось, продовольствие из-за границы в самом скором времени в Украину будут ввозить по упрощенной процедуре − "единого таможенного окна".