"Таможня дает добро": Стало известно, почему в Украине подешееют импорные продукты и напитки

Украинская таможня / УНИАН

Продовольствие из-за границы в самом скором времени в Украину будут ввозить по упрощенной процедуре − "единого таможенного окна".

Соответствующее постановление было принято украинским Кабмином, сообщает портал UBR. По данным журналистов, один и тот же вид продовольствие больше не станут проверять по нескольку раз.

Останется только одна проверка для каждого вида – мяса, фруктов и т. п. К примеру, поскольку в спиртных напитках, кофе, подсолнечном масле отсутствуют элементы животного происхождения, их проверку будут проводить на основе сопроводительной документации.

Кроме того, постановлением Кабмина таможенников ограничивают во времени. Они получат не более двух часов на то, чтобы встретить товар и вызвать соответствующего контролера. Тот, в свою очередь, получит не более двенадцати часов на всю проверку. При этом формат "единого окна" предполагает подачу информации о товаре и прохождении проверок в электронном формате.

Напомним, ранее сообщалось о том, что таможня нашла способ борьбы со ввозом в страну авто на "евробляхах".