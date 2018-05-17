Таможня нашла способ борьбы с ввозом авто на "евробляхах": подробности

У водителей автомобилей с литовской регистрацией при пересечении украинской границы таможенники начали требовать разрешение на трудоустройство в Литве и трудовой договор, рассказал член правления Союза автомобилистов Украины Пётр Козак.

"Сначала был запрос, направленный литовской стороне от нашего МИДа, на который был получен ответ, как происходит трудоустройство в Литве от Посольства Украины в Литве. Она выяснила там ситуацию с фирмами, как они занимаются выдачей фейковых доверенностей с регистрацией на себя автомобилей украинским гражданам, чтобы они управляли этими автомобилями, якобы они работают на эти фирмы. То есть, соответственно МИД, который получил эту информацию, передал ее таможне, а на таможне появилось письмо для граждан Украины, что они должны иметь при себе разрешение работать в Литве, которое стоит 120 евро в год и плюс заверенный на бирже труда в Литве контракт между человеком, который ввозит машину, и фирмой, которой конечно же нету, потому как тогда придется платить налоги государству", — рассказал Козак "Укринформу".

По его словам, это позволяет выявить фальсификацию, что человек на самом деле не является сотрудником литовской фирмы, и даёт право таможенникам не пропустить автомобиль. Такие требования таможенники предъявляют водителям "евроблях" уже с 17 мая.

При этом ранее при пересечении границы требовался техпаспорт, подтверждение регистрации, страховка и доверенность на управление транспортным средством.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине "евробляхи" стали объектом охоты криминала.