Водку сравняли с салом: зачем Кабмин замахнулся на святое

Пока ещё алкоголь по привычным ценам. Но вскоре за бутылку водки придётся платить, как за килограмм хорошего сала на базаре – девяносто гривен. Это на гривну дороже шампанского. А вот за кого принимает Кабинет министров потребителей коньяка – не знаю. Этот напиток творческой интеллигенции будет стоить в четыре раза дороже "беленькой" поллитровки.

И закрепит, наконец, виски как официальную себе альтернативу. Креативный класс в больших городах на вискарь перешёл давно, хотя небольшая разница в цене оставляла коньяку шанс. Теперь он перейдёт в категорию сувенирной продукции.

Читайте такжеПочему украинцы живут х*ево и что будетИронизировать можно столько, на сколько хватит остроумия. Но корень проблемы – в том, что на тему алкоголя и повышения цен на него шутят только в постсоветских странах, кроме, возможно, балтийских. Доступная цена выпивки была единственным козырем советской власти и относилась к категории политически важных.

Здесь напомню известный в Союзе стишок: "Было три, а стало пять – всё равно берём опять. Даже если будет восемь – всё равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу – нам и десять по плечу. Ну, а если будет больше – значит, сделаем, как в Польше. Если станет двадцать пять – будем снова Зимний брать". Для родившихся на закате советской власти и уже в независимой Украине расшифрую. Упомянутый Ильич – это генсек Леонид Брежнев. Сделать, как в Польше – начать масштабные забастовки, которые из социальных быстро превратились в политические и были направлены на смену режима. А "брать Зимний" - устроить вооружённый переворот. Обратите внимание: всё из-за повышения розничных цен на алкоголь.

Говорят, что приговор СССР подписали в Кремле, когда взялись регулировать стоимость спиртного. Здесь важно уточнить - период, о котором речь – 1985 год, начало "перестройки", когда власть взяла официальный курс на борьбу с пьянством и алкоголизмом путём введения так называемого "сухого закона". Водки не стало меньше и, что важно, она не стала дороже. Просто время продажи ограничили. Вот ещё популярный куплет: "Я уеду в Комарово, там не с двух, а с полвторого". То есть, алкогольные отделы в гастрономах открывались или с одиннадцати, или – с четырнадцати ноль-ноль. Продавали, или, как говорили тогда, "отпускали" по две бутылки в одни руки. Чтобы досталось, к магазинам ещё до обеда выстраивались огромные очереди. Тогда же советская власть ввела ноу-хау – талоны на водку, сделав их параллельной валютой. Так продолжалось вплоть до развала Союза.

Не нужно путать описанную ситуацию с ростом цен. При нём спиртного достаточно, просто оно становится менее доступным. Впору вспомнить ещё один старый анекдот: "Папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше пить? – Нет, сынок, теперь ты будешь меньше кушать". Здесь скрыт глубокий экономический подтекст. Рост цен на спиртное не убивает покупательскую способность конечного потребителя. Гражданин, покупая бутылку чего-нибудь с градусом, приносит государственной казне больше денег, чем обычный плательщик налогов. Ведь от уплаты налогов можно уклониться. Многие сограждане не просто делают это, но ещё и гордятся, как успешно дурят государство в ответ на аналогичное отношение. С алкоголем такой номер не пройдёт.

Читайте такжеСало надо перепрятать: зачем Украина взяла плохой кредит и что это значит для простых украинцевЧтобы отомстить ворам-политикам и не додать им народных денежек, надо категорически отказаться от потребления спиртного. Проще говоря, бросить пить, завязать, стать на путь трезвости, вести здоровый образ жизни. Украинцы, конечно, генетически не любят власть, которую сами выбирают, но не до такой степени, чтобы назло министрам и депутатам вычеркнуть алкоголь из своего рациона.

Я помню водку "Шахтёрская" по две гривны бутылка – двадцать лет назад покупал на одном из киевских оптовых рынках. Опустим тему качества подобного напитка. Сегодня даже фальсификат будет стоить в десятки раз дороже, не говоря уже о сертифицированном продукте. Да, чиновники правы: составляющие компоненты производства алкогольных напитков дорожают. По аналогии, цены на проезд растут не только потому, что так хочется тем, кто их устанавливает, а из-за того, что бензин дорожает. Но как раньше, в советские времена, так и теперь алкоголь есть одной из главных статей наполнения бюджета страны.

Проще говоря, как только правительство замахивается на святое и повышает стоимость бутылки водки – дела в стране плохи.

Цена на алкоголь сродни медицинскому диагнозу. Пока их не трогают, с казной всё в порядке, экономика худо-бедно работает. Разговоры о кредитах МВФ не показатель ухудшения. В конце концов, Украина платит по счетам и внешние долги тихой сапой возвращает. Кредит – явление в нашей ситуации нормальное. А вот пересмотр цен на спиртное – тревожный симптом. Значит, внешних долгов не хватает для финансовой стабилизации. И если последний довод королей – пушки, то для нас таким "пушечным ударом" является водка по 90 гривен за бутылку. Пить украинский народ не бросит никогда. Значит, скоро дыра в бюджете залатается.

Читайте такжеОбречена на падение: почему 100 гривен за евро - это еще не пределВ связи с этим забавно было услышать в эфире одного из телеканалов мнение: дескать, чем благополучнее государство, тем дороже там алкоголь. В качестве примера приводят скандинавские страны. Те же финны ещё в СССР устраивали себе алкотуры в Ленинград – уже тогда тамошнее спиртное кусалось. Но подобное утверждение – подмена понятий. Если накрутить цены, зарплаты от этого не вырастут. Люди не заживут лучше только потому, что Кабмин распорядился поменять ценники. Просто с помощью алкоголя, в данном случае – повышения цен на него, у нас привыкли решать любые проблемы. Не только финансовые – и не только государственные. Прежде всего – личные, даже политические. Как говорилось выше, алкоголь – это политика.