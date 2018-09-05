Стало известно, как Кабмин поднимет цены на водку, вино и коньяк

Иллюстративное фото / uk.wikipedia.org

Украинское правительство своим распоряжением повысило минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеры на 12,4-19,6%; на виски, ром и джин – на 12%; на коньяк – на 6,6-9,5% и на вина – на 4,5-13,5%.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты новостного агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно распоряжению, текст которого был утвержден во время заседания Кабмина 5 сентября, бутылка водки будет минимально стоить 89,4 гривны.

Вина натуральные минимально будут стоить 42 гривны за бутылку объемом 0,7 литра, крепленые вина и вермуты – 49 гривен, на шампанское – 89 гривен.

Оптово-отпускные цены на "трехзведочный" коньяк будут составлять от 386,98 гривны за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 гривны, розничной – с 597,3 гривны до 641,6 гривны. На "Четырехзвездочный" коньяк, соответственно, с 412,85 гривны до 455,2 гривны и с 645,17 гривны до 696,7 гривны. На "пятизвездочный" коньяк оптовую цену снизят с 495,95 гривны до 481,6 гривны, а розничную повысят с 692,6 гривны до 758,3 гривны.

По словам чиновников Кабмина, цены на алкогольные напитки вызваны подорожанием составляющих и компонентов производства.

Напомним, ранее в Украине водка ощутимо дорожала осенью минувшего года.