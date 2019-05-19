От града до +32⁰: синоптик уточнил погоду на воскресенье

19 мая 2019, 08:15

19 мая местами ожидаются грозовые дожди, шквалистое усиление ветра и град.

прогноз погоды Киев
Синоптик уточнил прогноз погоды / Униан

Погода в Украине 19 мая будет жаркой, но местами – с синоптическими сюрпризами.

Грозовые дожди, шквалистое усиление ветра и град ожидаются на западе страны. Синоптик Наталья Диденко советует местными жителям проявить особую осторожность. На остальной территории – преимущественно солнечно и сухо.

Термометры в среднем покажут +21-28 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке – до +32 градусов.

Погода в Киеве 19 мая будет жаркой и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Вода в Днепре прогреется до +16-17 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 19 мая

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.

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погода прогноз погоды Наталья Диденко Гидромедцентр
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