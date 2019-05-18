"Грозовые дожди, шквалы, град": синоптик предупредила о непогоде в Украине в воскресенье

В воскресенье на западе Украины ожидается непогода, предупредила синоптик / vk.com/typical_cherkassy

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье, 19 мая, в западной части Украины возможны грозовые дожди, шквалы и град.

На остальной территории нашей страны — преимущественно сухо и солнечно, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, в воскресенье днем теплее всего будет на юге и востоке — температура может составить +26…+32 градуса.

"...19 мая грозовые дожди наиболее вероятны в западной части Украины, при грозах возможно шквалистое усиление ветра, град... В Киеве 19-го мая будет без осадков, температура воздуха +25…+ 27 градусов", — поделилась синоптик.Читайте такжеСмерч на Житомирщине снес более 100 гектаров леса, опубликованы фото

Ранее Наталья Диденко писала, что в 18-19 мая на севере, востоке, большей части юга и центра Украины "будет июль, а не май" — ожидается сухая солнечная погода, днем температура может превысить +30 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.