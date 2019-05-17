Синоптик спрогнозировала, где на выходных в Украине "будет июль"

На большей части юга Украины на выходных "будет июль", спрогнозировала синоптик / sunhome.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в субботу и воскресенье, 18-19 мая, на севере, востоке, большей части юга и центра Украины "будет июль, а не май" — ожидается сухая солнечная погода, днем температура может превысить +30 градусов.

На выходных на востоке и юге нашей страны днем местами температура воздуха прогнозируется +32, написала эксперт на своей странице в Facebook.

По данным Диденко, 18-19 мая в Киеве днем будет солнце, температура ожидается +23…+26 градусов.

"…На Западе, а также на Виннитчине и частично на Одесчине ожидаются дожди и грозы, при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра… Температура воздуха в субботу-воскресенье составит +20…+25 градусов", — отметила синоптик.

Читайте такжеСмерч в Украине: синоптик назвала причину опасного погодного явленияЭксперт добавила, что на остальной территории Украины "будет какой-то июль, а не май", поскольку прогнозируется сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +25…+30 градусов.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.