Марчук объяснил, почему Россия "потеряла" 80 украинских заложников

РФ может подвергать украинских заложников тяжелым пыткам, подчеркнул Евгений Марчук.
Россия подтвердила установление 27 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", который Украина передала РФ, заявил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.
"Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы, и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А об остальных наших 80 человек они ничего не знают, и они их не нашли", - написал Марчук в Facebook.
Он отметил, что однажды к таким "ненайденным" даже попали двое украинских военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш.
Читайте такжеРФ наотрез отказалась вести в Минске переговоры по обмену заложниками и пленными - Геращенко"На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - пояснил Марчук.
По его словам, представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" людей, которые не имеют никакого отношения к войне в Донбассе, а совершили особо тяжкие преступления во время событий на Майдане (экс-"беркутовцы") или 2 мая 2014 года в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье.
Как известно, ранее Марчук принял решение о завершении деятельности в Минском процессе.