Марчук объяснил, почему Россия "потеряла" 80 украинских заложников

РФ "потеряла" украинских заложников, заявил Евгений Марчук / Reuters

Россия подтвердила установление 27 человек из списка 107 украинских заложников для обмена по принципу "всех на всех", который Украина передала РФ, заявил экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук.

"Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы, и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А об остальных наших 80 человек они ничего не знают, и они их не нашли", - написал Марчук в Facebook.

Он отметил, что однажды к таким "ненайденным" даже попали двое украинских военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш.

Читайте такжеРФ наотрез отказалась вести в Минске переговоры по обмену заложниками и пленными - Геращенко"На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - пояснил Марчук.

По его словам, представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" людей, которые не имеют никакого отношения к войне в Донбассе, а совершили особо тяжкие преступления во время событий на Майдане (экс-"беркутовцы") или 2 мая 2014 года в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье.

Как известно, ранее Марчук принял решение о завершении деятельности в Минском процессе.