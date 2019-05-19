В День памяти жертв политрепрессий Зеленский напомнил об украинских политзаключенных в РФ

19 мая 2019, 16:31

Память об уроках прошлого делает нас людьми, подчеркнул новоизбранный президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

В День памяти жертв политических репрессий, в воскресенье, 19 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский напомнил об украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

"День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля", - написал Зеленский в микроблоге в Twitter.

"Сделаем все, чтобы преследований и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - добавил он.

Напомним, в день 75-ой годовщины депортации советским режимом крымских татар, который Зеленский заявил, что верит в освобождение родины крымских татар от оккупации РФ.

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Россия Владимир Зеленский политзаключенные
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