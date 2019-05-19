Марчук ушел из Минского процесса из-за важных причин

Евгений Марчук покидает переговорную группу в Минске / УНИАН

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Евгений Марчук принял решение о завершении деятельности в Минском процессе.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019, я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе", - написал Марчук в Facebook.

В комментариях к посту экс-политик заявил, что принял такое решение в связи с важными причинами, о которых пообещал рассказать позже.

Распоряжением от 19 мая президент Петр Порошенко освободил Марчука от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе.

"Освободить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в документе.

Напомним, ранее Марчук заявлял, что из украинского бюджета жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в течение четырех минувших лет выплатили пенсий на 80 млрд грн.