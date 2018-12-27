Новый режим тишины: Марчук рассказал об очередном перемирии на Донбассе

Стало известно о новом перемирии на Донбассе / Минобороны Украины

С полуночи, 29 декабря, на Донбассе вводится очередной всеобъемлющий режим тишины, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Евгений Марчук.

По его словам, Украина будет обеспечивать полномасштабный режим тишины для ремонта поврежденных объектов критической инфраструктуры.

"На заседании сегодняшней группы (рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, - ред.) в режиме (видео) конференции обсуждалось предложение Украины, которое было внесено на прошлом заседании о введении режима тишины.

Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи, а если точно - то с 00.01 29 декабря. Были предложения другие, но, если коротко - нам удалось сегодня достичь такой договоренности", - добавил Марчук в эфире Прямого.

Напомним, в августе 2018 года на заседании ТКГ был согласован режим тишины, который назвали "школьным".