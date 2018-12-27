Новый режим тишины: Марчук рассказал об очередном перемирии на Донбассе

27 декабря 2018, 15:07

Украина будет обеспечивать полномасштабный режим тишины, заявил представитель Украины в ТКГ.

Армия ВСУ
Стало известно о новом перемирии на Донбассе / Минобороны Украины

С полуночи, 29 декабря, на Донбассе вводится очередной всеобъемлющий режим тишины, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Евгений Марчук.

По его словам, Украина будет обеспечивать полномасштабный режим тишины для ремонта поврежденных объектов критической инфраструктуры.

"На заседании сегодняшней группы (рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ, - ред.) в режиме (видео) конференции обсуждалось предложение Украины, которое было внесено на прошлом заседании о введении режима тишины.

Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочное прекращение огня, начиная с завтрашней ночи, а если точно - то с 00.01 29 декабря. Были предложения другие, но, если коротко - нам удалось сегодня достичь такой договоренности", - добавил Марчук в эфире Прямого.

Напомним, в августе 2018 года на заседании ТКГ был согласован режим тишины, который назвали "школьным".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс перемирие режим тишины ООС Евгений Марчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:45
В ООС заявили о создании противодиверсионной группировки на Азовском направлении
15:38
Джамала умилила сеть нежным фото с сыном
15:23
Крымский мост удушает экономику России — экс-советник Путина Фото Видео
15:21
Путин агрессивно поглощает Беларусь мнение
15:14
"Получила в голову": Лолита впервые рассказала о жестоком избиении ее матери за русский язык
15:07
Новый режим тишины: Марчук рассказал об очередном перемирии на Донбассе
14:55
"Циклон Tete отцепится": Украину накроет новый циклон — синоптик Видео
14:54
"Такая красотка!": Регина Тодоренко показала фигуру после родов
14:52
Новое повышение тарифов: у Кличко рассказали о росте цен на квартплату Видео
14:25
"Чтобы мать твоя сдохла, как тварь последняя": В Харькове женщины устроили потасовку в супермаркете: опубликовано видео
14:23
СБУ засекретила информацию о родственниках украинских чиновников в РФ
14:21
"Сотни — уничтожены и ранены": генерал назвал потери боевиков с начала ООС Видео
14:17
В Украине ввели монетизацию субсидий: главные изменения при оплате коммуналки Видео
14:15
Кличко: Мы подписали с международными партнерами Меморандум по развитию теплоэнергетического комплекса
14:11
Кабмин одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма
14:07
"Кличка у него Антонина": Лолита высказалась о нетрадиционной ориентации Геращенко Видео
13:57
Друг Путина сказал, когда по Крымскому мосту начнут ходить поезда Фото Видео
13:29
"Это - экстремизм": россияне в ярости от заявления Лолиты про Крым
13:26
Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу
13:23
Чудо-женщина: Жительница Ровенщины родила восемнадцатого ребенка
13:19
"Мой горшок с детства в Ялте": Лолита объяснила свои слова об украинском Крыме
12:57
Украина начнет серийное производство ракет "Ольха"
12:55
Чиновник объяснил, чего удалось добиться военным положением властям Украины Видео
12:51
"Так намного лучше": Ксения Собчак сменила имидж
12:47
Каким было главное событие в мире в 2018 году? Голосование читателей Главреда
12:26
Кабмин расширил список запрещенных для импорта товаров РФ
12:09
Каким было главное событие Украины в 2018 году? Голосование читателей Главреда
12:01
"Взрывать здесь": главарь "ДНР" Пушилин переехал поближе к месту убийства Захарченко - опубликовано фото
11:58
Большие деньги для Динамо: агент рассказал, за сколько киевляне отпустят Цыганкова
11:52
Майли Сайрус тайно вышла замуж: фото с торжества Фото
11:39
Порошенко получит полмиллиарда гривен прибыли от Roshen
11:35
"Срочно к психиатру": Андрей Макаревич отреагировал на слова Лолиты про Крым
11:18
"Какие сиси!": Светлана Лобода взволновала фанатов глубоким декольте
11:06
Снег, ветер и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды Видео
11:06
Не "Гиперлупом" единым: Маск выдал анонс о появлении заправок для электрокаров Tesla в Украине
10:44
Девушка дня Instagram: сексуальная художница София Фото
10:33
Кирилл пугает "репрессиями" и "кровавыми конфликтами" из-за переименования УПЦ МП Видео
10:25
Спустя 15 лет Путин продолжает врать мнение
10:09
Скандальный украинский политолог угодил в базу Миротворца Видео
10:01
В Одессе умер брошенный медиками "скорой" мужчина: детали инцидента
09:43
"Россия считает своим": Лолита ответила на вопрос, чей Крым
09:26
Следующие два года могут оказаться фатальными для украины мнение
09:03
Тотальное подорожание: эксперт рассказал о росте цен на продукты питания за год Видео
08:55
Супермодель Ратаковски завела фанатов голой грудью: опубликовано фото 18+
08:33
Скончался известный актер, озвучивавший Сталлоне, Гибсона и Вина Дизеля
08:32
"Нет ни дорог, ни направлений": водители рассказали о снежном апокалипсисе Фото Видео
07:53
Еще одна парафия УПЦ МП заявила о переходе в Православную церковь Украины Видео
07:26
У Порошенко заявили об освобождении всей "серой" зоны на Донбассе Видео
07:19
В Одесской области разгромили и ограбили храм УПЦ МП Фото
07:19
Чат с политологом Виктором Небоженко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять