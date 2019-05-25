В Крыму сгорел дотла дельфинарий

В Крыму сгорел дельфинарий / пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Утром 25 мая в оккупированном Крыму произошел крупный пожар – в Севастополе по адресу Набережная, дом 2 загорелся дельфинарий.

По предварительной информации, пожар вспыхнул в той части павильона, где находились киоски с сувенирами. В результате пожара торговые помещения сильно обгорели.

Потом по общей крыше огонь быстро распространился на дельфинарий. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Двух дельфинов успели спасти / пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

По информации пожарных, обошлось без погибших и пострадавших. Двух дельфинов удалось оперативно переместить в безопасный водоем. Пожар на данный момент уже потушили, сообщает crimea.kp.ru.

Напомним, ранее в Киеве закрыли скандальный дельфинарий "Немо".

Также ранее в Судакском дельфинарии родился морской котик.