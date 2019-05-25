В Крыму сгорел дотла дельфинарий

Двух дельфинов удалось оперативно переместить в безопасный водоем.
Утром 25 мая в оккупированном Крыму произошел крупный пожар – в Севастополе по адресу Набережная, дом 2 загорелся дельфинарий.
По предварительной информации, пожар вспыхнул в той части павильона, где находились киоски с сувенирами. В результате пожара торговые помещения сильно обгорели.
Потом по общей крыше огонь быстро распространился на дельфинарий. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.
По информации пожарных, обошлось без погибших и пострадавших. Двух дельфинов удалось оперативно переместить в безопасный водоем. Пожар на данный момент уже потушили, сообщает crimea.kp.ru.
Напомним, ранее в Киеве закрыли скандальный дельфинарий "Немо".
Также ранее в Судакском дельфинарии родился морской котик.