Поштормит: синоптик рассказал, где и чего опасаться

Погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня, 26 мая, обещает дожди с грозами левобережной части страны. На остальной территории без осадков.

Накануне Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение с уровнем опасности І степени – желтым.

Ветер преимущественно с северо-запада, 5-10 м/с. Термометры покажут, в среднем, +20-25 градусов.

Погода в Киеве сегодня, 26 мая, местами также будет дождливой, с грозами. Впрочем, утро выдастся солнечным и ясным. Температура воздуха в столице +23-25 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 26 мая

Ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета. В середине июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут похолодание.