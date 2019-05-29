Град и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве и Украине на сегодня

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 29 мая будет облачной и дождливой на западе страны.

Тут ожидаются грозовые дожди, местами очень сильные, град и шквалистый ветер до 15-20 м/с. Температура днем останется довольно прохладной – порядка +18-23 градусов.

На остальной территории Украины временами также будет облачно, но без осадков. Ветер вдвое слабее, а температура на несколько градусов выше – до +24-29 градусов днем, на юге и востоке местами даже до +30-32 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 29 мая

Погода в Киеве на сегодня

Погода в Киеве 29 мая будет без существенных осадков и достаточно жаркой – до +28 градусов днем. Подробнее о погоде в Киеве на сегодня читайте в нашем материале "Атмосферные круть-верть": синоптик предупредила киевлян о "погодном ударе".

Возвращение дождей в столицу ожидается с 31 мая, а похолодание – с 1-2 июня.

Напомним, синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета. В середине июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут похолодание.