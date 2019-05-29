"Атмосферные круть-верть": синоптик предупредила киевлян о "погодном ударе"

29 мая 2019, 06:05

В столице в среду будет сухо и жарко, а потом погода изменится, сообщила эксперт.

Погода в Киеве — Киевляне могут плохо себя чувствовать из-за изменения погоды, предупредила синоптик
Киевляне могут плохо себя чувствовать из-за изменения погоды, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве в конце текущей недели (27 мая — 2 июня) будут атмосферные "круть-верть", которые могут негативно повлиять на здоровье.

В среду, 29 мая, в столице будет сухо и жарко, а в пятницу, субботу и воскресенье, 31 мая — 1-2 июня, появятся дожди и немного похолодает, написала эксперт в Facebook.

По данным синоптика, 29 мая в столице температура воздуха прогреется до отметок в +26…+28 градусов.

"Эти атмосферные "круть-верть" могут влиять на здоровье, поэтому боремся с головной болью и сонливостью на работе созерцанием петушков, кустовых роз, клубники и черешни в ящиках и наконец ярких гардеробных цветов на улицах", — отметила эксперт.

Ранее в Украинском гидрометцентре предупреждали, что в Киеве 30-31 мая немного похолодает, ожидается дождь с грозой. В Гидрометцентре сообщили, что в последний день мая днем максимальна температура может составить +23 градуса.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.

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Киев погода Наталья Диденко новости Украины
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