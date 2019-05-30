Запад Украины продолжит "кошмарить" непогода — синоптики

В четверг в западных областях Украины будет непогода, предупредили синоптики / facebook.com/olya.zorya.1

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в западных областях нашей страны снова ожидается непогода — в четверг, 30 мая, на Закарпатье и в Карпатах местами будут значительные дожди.

В ряде областей нашей страны возможен град, говорится на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в столице в четверг днем и ночью будут дожди, прогнозируется гроза.

"…в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях — грозы, днем в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с…", — отметили в Укргидрометцентре.

В четверг в западных областях Украины будет непогода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях Украины ливни спровоцировали наводнение, было подтоплено много домохозяйств.

Завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в Украине первая неделя июня 2019 будет прохладной, потом придет жара, а в середине первого месяца лета вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.