"Врежет мощная гроза": синоптик рассказала о сильных ливнях в Украине

Синоптик предупредила о грозах и ливнях / @ukrgmc.official

Очень сильные ливни, град и шквалы ожидаются в Киевской, Черкасской и Полтавской областях, а также в Киеве, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Приподнимается эта мощная область опасных метеоявлений с юга на север. В общем движется в своих пределах, пульсируя", - рассказала она в Facebook.

"По предварительной траектории зона движется на столицу, но врежет мощным грозовым центром, или только тронет хвостом – вопрос", - подчеркнула синоптик.

/ wetteronline

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 2 июня погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы, местами ливни, шквалы и град.