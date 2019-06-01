Украину снова зальют ливни: синоптик предупредила о шквалах и граде

В Украине ожидаются дожди и грозы / facebook.com/ukrgmc.official

В воскресенье, 2 июня, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, вытянувшийся "от Молдовы к нашей Харьковщине", сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как подчеркнула она в своем прогнозе в Facebook, он обусловит дожди, грозы, местами ливни, шквалы и град.

Синоптик отметила, что в западных регионах местами ожидаются осадки, на востоке и юге будет сухо и жарко.

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Диденко подчеркнула, что температура воздуха в воскресенье составит + 25 + 30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 27 + 33 градуса, в западных областях ожидается + 18 + 24 градуса.

Она добавила, что в Киеве 2 июня местами возможны дождь и гроза, в течение дня + 25 + 28 градусов.

/ wetteronline.de

Напомним, ранее синоптики озадачили прогнозом погоды на начало лета.