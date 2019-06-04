Синоптик припугнула украинцев жарой пострашнее, чем в Испании с Португалией

Синоптик припугнул украинцев жарой пострашнее, чем в Испании с Португалией / Униан

Погода в Украине 5 июня будет жарче, чем в большинстве стран Европы.

Украинцев ждет пекло до +33 градусов на юге и востоке. "Средняя по палате" – около +24-29 градусов.

Дожди – местами с грозовыми ливнями и градом – пройдут везде, кроме северо-востока страны, а также Сумской и Харьковской областей. При этом на востоке страны вероятен сильный порывистый ветер.

Погода в Киеве 5 июня также будет жаркой – до +25-27 градусов днем, с локальными дождями и грозами. Ближайшей ночью будет прохладнее – на уровне +17-19 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 5 июня

Ранее синоптик рассказал о температурной аномалии в июне-2019. В июне кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.

Перед этим народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.