Украинцам обещают пожароопасную погоду

В Киеве и Украине обещают пожароопасную погоду / Reuters

Погода в Украине 10 июня будет жаркой, но местами дождливой.

Термометры покажут до +35 градусов. Причем выше отметки в +30 градусов градусники будут держаться в большинстве регионов страны. Прохладнее всего на западе – от +27 градусов – благодаря дождям и грозам.

Кратковременные дожди с грозами также ожидаются на севере Украины, в Винницкой области и местами в Харьковской области. При этом вероятны шквальный ветер и град.

Погода в Киеве 10 июня будет душной: температура +30 градусов, небо практически безоблачное. Гроза возможна, но она только усилит духоту.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 10 июня

Ранее синоптик рассказал о температурной аномалии в июне 2019. В июне кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.