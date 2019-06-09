Жара. Жара. Жара. Синоптик дал точный прогноз погоды на следующую неделю

Понедельник в Киеве будет жарким / УНИАН

Дневная температура воздуха в Украине в ближайшую неделю составит + 30 + 35 градусов, в западных областях + 27 + 31 градус, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, возрастет пожарная опасность, особенно в засушливых местах, поэтому следует быть осторожными.

Небольшие дожди

"Кратковременные дожди с грозами завтра, 10 июня, пройдут в западной части Украины, на Севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине", - пишет Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик также обратила внимание, что при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град.

На остальной территории, заверила синоптик, будет сухо.

Погода в Киеве на понедельник

Понедельник в столице Украины будет жарким, до + 30 + 32 градусов.

"Но есть вероятность грозового дождя, который только усилит ощущение удушья. Хотя, конечно, во время дождя можно будет немного вдохнуть и выдохнуть, потому что температура воздуха временно снизится", - добавила Диденко.

Погода в Киеве на неделю

В целом погода в Киеве всю следующую неделю будет жаркой, вероятность дождей – есть, но невысокая.

"Так что запасайтесь льдом, вентиляторами, чистите кондиционеры, чтобы не дышать микробами, пейте много воды, подготовьте панамки - детям, себе – веера, и постарайтесь поспать в обед минут 15-20", - радостно посоветовала синоптик.

Напомним, жителям Белой Церкви и тех, кто живет у русла реки Рось, следует обратить внимание, что в реку попала тонна пестицидов. В ночь на 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области упал с моста в реку Рось грузовой микроавтобус с ядохимикатами. В городе Белая Церковь Киевской области объявлена тревога. Жителям города запретили купаться в реке, плавать на лодках и использовать речную воду. Также нельзя выпасать скот на берегу Роси.