Экологическая катастрофа: в реку Рось попала тонна пестицидов

В реку Рось упал микроавтобус с ядохимикатами / dtp.kiev.ua

В ночь на 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области упал с моста в реку Рось грузовой микроавтобус с ядохимикатами. В городе Белая Церковь Киевской области объявлена тревога.

По информации, жителям города запретили купаться в реке, плавать на лодках и использовать речную воду. Также нельзя выпасать скот на берегу Роси.

Стало известно, что микроавтобус перевозил тонну инсектицида Нурел B. Вначале яд попал в приток Роси, а затем и в саму Рось. Вода с высокой концентрацией яда должна была подойти к Белой Церкви через 10−12 часов после ДТП, то есть ближе к полудню 9 июня.

Как уточняет паблик dtp.kiev.ua в Facebook, "ребята воровали пестициды, попали в ДТП на микроавтобусе и, пытаясь скрыть следы, подожгли транспортное средство".

В настоящее время в Белой Церкви прекратили забор воды из Роси. В городе с 23.00 9 июня будет прекращено водоснабжение. Восстановят подачу воды после того, как будет устранена угроза отравления людей.

Добавим, что спасатели достали из воды микроавтобус, а теперь пытаются извлечь контейнер с инсектицидом.

После ДТП микроавтобус подожгли / dtp.kiev.ua

О наличии яда в реке сообщили очевидцы: поблизости от места ДТП в реке погибла рыба и другие представители водной фауны.

Добавим, что Рось - река, которая преимущественно течет на Приднепровской возвышенности, в пределах Винницкой, Киевской и Черкасской областей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, на Львовщине разбилась фура с ядохимикатами.