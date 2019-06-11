Жара и дождь: синоптики уточнили, кому что досталось / Фото: Reuters

Погода в Украине 11 июня выдалась жаркой с самого утра. А к полудню столбики термометров пробьют отметку в +30 градусов во всех регионах страны.

Кратковременные дожди с грозами традиционно ожидаются на западе, а также в северных и Винницкой областях. Что, впрочем, не особо спасет эти территории от жаркой духоты. Разве что в горах Карпат будет +20-25 градусов.

Погода в Киеве сегодня будет без осадков. Днем жара поднимется до +31 градуса.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 11 июня

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, когда закончится жара в Украине. Сегодня же, по ее словам, "такие ярости градуса могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в "сухих" областях Украины".

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.