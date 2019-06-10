"Ярость градусов": синоптик рассказала, когда отступит жара в Украине

Когда отступит жара и ярость градусов в Украине / Униан

Погода 11 июня в Украине будет жаркой – до +34 градуса. Чуть прохладнее будет на западе – от +27 градусов до + 31 градуса.

"Такие ярости градуса могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в "сухих" областях Украины", – предупредила синоптик Наталья Диденко.

Дожди с грозами вероятны в западных и северной областях, а также в Винницкой области. Локально при грозах ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра, град.

Сухо будет на востоке, юге страны и в большинстве центральных областей.

Погода в Киеве 11 июня будет жаркой – до +32 градусов. Днем столицу может местами подмочить дождь с грозой.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 11 июня

Когда закончится жара в Украине

По данным синоптика, к концу недели жара в Украине усилится.

Снижение градусов ожидается 16-17 июня, то есть в ближайшие воскресенье-понедельник.

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Ранее синоптик рассказал о температурной аномалии в июне 2019. В июне кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.