Где ждать дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на сегодня

Какой будет погода в Украине / loveflora.ru

Погода 13 июня в Киеве и Украине будет душно-жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +34 градусов.

Дожди – местами с грозами – ожидаются только в Крыму, в Карпатском регионе и на севере Левобережья.

Ветер будет дуть с северо-востока (в западных областях – юго-востока) со скоростью 5-10 м/с.

Синоптики в Киеве на сегодня обещают облачную, но жаркую и без осадков погоду. Днем будет жарко до +31 градуса.

Подробнее читайте в нашем материале Пока жарче, чем в Мадриде и Алжире: синоптик рассказала, когда закончится это душное безобразие.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 13 июня

Ранее синоптик рассказал о температурной аномалии в июне 2019. В июне кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.