Где ждать дождей: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на сегодня

Ветер будет дуть с северо-востока.
Погода 13 июня в Киеве и Украине будет душно-жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +34 градусов.
Дожди – местами с грозами – ожидаются только в Крыму, в Карпатском регионе и на севере Левобережья.
Ветер будет дуть с северо-востока (в западных областях – юго-востока) со скоростью 5-10 м/с.
Синоптики в Киеве на сегодня обещают облачную, но жаркую и без осадков погоду. Днем будет жарко до +31 градуса.
Подробнее читайте в нашем материале Пока жарче, чем в Мадриде и Алжире: синоптик рассказала, когда закончится это душное безобразие.
Ранее синоптик рассказал о температурной аномалии в июне 2019. В июне кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины.
Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.