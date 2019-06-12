Пока жарче, чем в Мадриде и Алжире: синоптик рассказала, когда закончится это душное безобразие

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 13 июня будет удручающе жаркой – до +35 градусов. Даже ночью термометры покажут от +18 градусов до +23 градусов.

Синоптик Наталья Диденко констатировала, что в Киеве сейчас жарче, чем в Мадриде и Алжире: если там +16 градусов и +22 градуса соответственно, то в украинской столице – +30 градусов.

Погода в Украине на завтра локальные дожди с грозами обещает лишь северу, западу, центру страны, а также Харьковщине и Крыму. На большей части территории Украины в четверг будет сухо.

Погода в Киеве 13 июня будет преимущественно сухой и жаркой – до +33 градусов.

Жара в Украине продержится еще несколько дней, обещает синоптик.

"Небольшое ослабление жары – с понедельника, однако на юге и востоке все еще будут доминировать очень высокие градусы", – сообщила Диденко.

Ранее синоптик рассказал о температурной аномалии в июне 2019. В июне кратковременные грозовые дожди ожидаются по всей территории Украины.

Напомним, синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019. В Украине в июне будут температурные качели, сообщила эксперт.