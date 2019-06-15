У Зеленского назвали нового главу Херсонской области

Юрий Гусев станет губернатором Херсонской области / Фото: censor.net.ua

Бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев, который ранее отказался идти в парламент в списке партии Слуга народа, по предварительный данным, возглавит Херсонскую область.

"Он и пойдет на руководителя области... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление", - цитирует Радио Свобода украинского предпринимателя и волонтера, четвертый номер в избирательном списке Слуги народа Давида Арахамию.

По словам представителя Зеленского, Гусев принял решение не баллотироваться в парламент, однако остается в команде действующего главы государства.

"На Юрия была очень мощная, я сказал бы, мощная атака информационная. Мы знаем, от кого она идет. И он решил сам не идти в Верховную Раду. Это его личное решение... Команда президента – это не только Рада. Это много других должностей, которые должны занимать. Это люди, которые в команде. А потом кто-то может пойти министром, например, кто-то может пойти "губернатором", кто-то может пойти представителем", – рассказал Арахамия.

Как известно, нардеп от Народного фронта Дмитрий Тимчук заявил, что Гусев имеет сомнительную репутацию, поскольку во время работы в Минобороны был фигурантом скандала о покупке топлива по завышенной цене. Гусев данное обвинение публично не прокомментировал.

Напомним, Зеленский обратил внимание на проблему развития инфраструктуры Донбасса и пообещал региону деньги.