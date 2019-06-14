Выборы 2019: в партии Слуга народа назвали главного конкурента

Конкурент партии Слуга народа на выборах в Раду 2019 — старая система, сообщил глава штаба политсилы / Reuters

Глава избирательного штаба партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что конкурентом политсилы на досрочных выборах в Верховную Раду 2019 является старая система.

На востоке Украины у Слуги народа два конкурента — партии Оппозиционный блок и Оппозиционная платформа: За жизнь, рассказал Корниенко в интервью Украинской правде.

По словам собеседника, Слуга народа не считает конкурентом партию бывшего нардепа, лидера группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука Голос, поскольку политсилы выступают "за одно и то же".

"...Вот на востоке у нас конкуренты Оппоблок и За жизнь. За жизнь больше на востоке с нами пересекается, а в больших городах — Одесса, Харьков — это Оппоблок", — добавил глава штаба.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады, досрочные парламентские выборы в Украине 2019 назначены на 21 июля. Группа Рейтинг провела опрос и выяснила, что в выборах лидирует партия Слуга народа.