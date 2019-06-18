"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего

Где в Украине будет жарче всего / sunhome.ru

Погода в Украине 18 июня будет адски жаркой.

Дожди покапают лишь в Карпатском регионе. Недолгие дожди с грозами возможны также в центральных и Одесской областях. Даже ветер будет слабым, переменных направлений.

Термометры днем покажут до +30 градусов. Жарче всего на юге – до +33 градусов.

Погода в Киеве 18 июня будет облачной, но без дождей.

По народным приметам, если на Дорофея, 18 июня, парит солнце, а в воздухе висит тишина, то стоит готовиться к грозе. С этого дня начинаются "воробьиные" ночи – самые короткие в году.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 18 июня

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода на неделю в Украине обещает африканскую жару. При этом синоптик назвала дату отступления жары в Украине.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.