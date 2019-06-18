В Херсонской области автомобиль слетел в канал, погибли дети

Легковушка слетела в канал, погибли 3 человека / 0552online.com

В Херсонской области легковушка слетела в канал, погибло три человека, двое из них – дети.

Несчастье произошло в селе Магдалиновка Чаплынского района 16 июня, водитель не справился с управлением, и сьехал в Перекопский канал, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

17 июня близкие забили тревогу и сообщили о пропаже троих человек - мужчины 1984 года рождения и двоих детей 2002 и 2014 годов рождения.

Спасатели разыскали легковушку уже в канале, тела погибших подняли из воды.

Ранее водители Audi и Volkswagen спровоцировали адское ДТП в Винницкой области.