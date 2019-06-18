Восхваляли Путина и кричали Крымнаш: в Харькове избили двух пьяных мужчин

Двое мужчин в состоянии опьянения приставали к прохожим и восхваляли Путина и Россию

В Харькове избили двух мужчин, которые в нетрезвом состоянии приставали к прохожим, выкрикивали пророссийские фразы и восхваляли Владимира Путина.

Провели "воспитательные работы", как прозвали это в сети, ультрас Металлиста. Фото избитых мужчин показаны в Telegram-канале ХС | Харьков.

Пострадавшим вызвали скорую, из-за сильного опьянения, они не помнили, что произошло и кто на них напал.

"Мужчины в Харькове что-то кричали о Путине, крымнаш и ягусский, цеплялись к людям. Рядом проходило несколько представителей ультрас Металлиста, с УБД причем. Им мужчины тоже повторили свои тезисы. Поехали, говорят, в неотложку. Думал, фейк несется, но уточнил — не фейк", — написал журналист Роман Синицын в Facebook.

В комментариях пользователи стали подшучивать: мол, эти мужчины сами случайно несколько раз стукнулись об бигборд.

"Через поребрик перецепились и упали, наверно", - написал Виктор Литовченко.

"Фейк, на фото четко видно, что они случайно ударились несколько раз об бигборд. Наверное, в телефон втыкали", - предположил Artem Naghtigal.

"Мне так интересно, что в головах тех бессмертных людей, или они перепутали виртуальную реальность с реальной жизнью и думали, что код на бессмертие действует и здесь? А новость хорошая", - отметил Александр Заславский.

"Громко кричали, уморились, легли отдохнуть", - пошутил Юрий Стасовский.

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