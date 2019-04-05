Скандал в Европарламенте: ОБСЕ обвинили в пророссийской цензуре

В Европарламенте возмущены в связи с подыгрыванием ОБСЕ России / Reuters

Депутаты Европейского парламента обвиняют представителей ОБСЕ в выгодной для России цензуре в связи с тем, что они заменили слова с "развязанной Россией войны против Украины" на "конфликт на востоке".

Как говорится в письме депутатов Европарламента, опубликованном Радио Свобода, британская евродепутат Линда Макаван и председатель комитета Европарламента по международным делам Дэвид Макалистер выступили против подыгрывания ОБСЕ России.

Европарламентарии высказали возмущение в связи с тем, что глава делегации от Европарламента Дариуш Росати распространил пресс-релиз, в котором было написано о войне России против Украины. Однако представители ОБСЕ потребовали заменить эту формулировку фразой "конфликт на востоке".

Читайте такжеВ Европарламенте предложили прекратить соглашение о партнерстве с РФДелегаты Европарламента отказались выполнить требование ОБСЕ, однако впоследствии увидели, что в финальном пресс-релизе война в Украине все же заменена на конфликт.

Прецедент евродепутаты назвали недопустимым. Парламентарии констатируют, что инцидент может подорвать доверие к Европейскому парламенту, как к независимой суверенной организации, способной высказывать собственное мнение. В связи с произошедшим от ОБСЕ потребовали объяснений своего поступка.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что организация готова сотрудничать с любым из кандидатов, который будет избран на пост президента страны.