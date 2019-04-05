В Еврокомиссии спрогнозировали работу с будущим президентом Украины

В Еврокомиссии готовы сотрудничать с любым президентом Украины / Фото: flickr.com/photosmartinschulz

Зампредседателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Европейской комиссии Катарина Матернова заявила, что организация готова сотрудничать с любым из кандидатов, который будет избран на пост президента страны.

"Неважно будет Зеленский или Порошенко - мы будем работать", - цитирует дипломата Громадське ТБ.

Матернова добавила, что в международной политике фигура Зеленского пока неизвестна, поэтому Еврокомиссия будет прислушиваться к мнению украинского гражданского общества. Она акцентировала, что повторное избрание Порошенко также может привнести изменения в сотрудничество с организацией.

"Если будет второй срок Порошенко - это все равно несколько иная мобилизация, новый фактор для гражданского общества", - подчеркнула Матернова.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента 2019. В ЦИК подсчитали 100% протоколов и опубликовали результаты на своем сайте — победил Владимир Зеленский, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, а на третьем расположилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Потом Зеленский опубликовал видеообращение к Порошенко, в ролике он позвал конкурента на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве и потребовал выполнить несколько условий, в частности, заявил о необходимости обоим сдать анализы. Президент принял вызов Зеленского, в Киеве 5 апреля конкуренты в разных местах сдали анализы.