Выборы 2019: в ЦИК назвали возможную дату установления официальных результатов

Официальные результаты выборов в Украине могут быть установлены 7 апреля, сообщили в ЦИК

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко сообщил, что ЦИК может установить официальные результаты выборов президента в Украине 2019 в воскресенье, 7 апреля.

Центризбирком получил 197 протоколов с мокрыми печатями от окружных комиссий из 199 необходимых, документы не подали комиссии из Херсонщины и Николаевщины, рассказал Радченко на брифинге, пишет ТСН.

По его словам, ЦИК решил, что около 15 окружных комиссий должны уточнить свои протоколы.

"Мы надеемся, что за завтрашний день (суббота, 6 апреля, — Ред.) сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов…", — заявил замглавы Центризбиркома.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов в президента 2019. В ЦИК подсчитал 100% протоколов и опубликовали результаты на своем сайте — победил Владимир Зеленский, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, а на третьем расположилась лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

В результате выборов президента 2019 ни один из кандидатов не набрал свыше 50% голосов избирателей, и в Центризбиркоме анонсировал второй тур избирательной гонки. Второй тур выборов в Украине 2019 запланирован на 21 апреля.

Потом Зеленский опубликовал видеообращение к Порошенко, в ролике он позвал конкурента на дебаты на стадион НСК Олимпийский в Киеве и потребовал выполнить несколько условий, в частности, заявил о необходимости обоим сдать анализы. Президент принял вызов Зеленского, в Киеве 5 апреля конкуренты в разных местах сдали анализы.