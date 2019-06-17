"Ты шо, умный?": На Одесчине коп жесточайше отметелил водителя - опубликовано видео

Момент избиения / скриншот из видео

В Украине на трассе в Белгороде-Днестровском (Одесская область) полицейский напал на водителя с пассажиром автомобиля и нанес жестокие побои одному из них дубинкой.

Об этом свидетельствует видеоролик, обнародованный потерпевшим. В нем видно, как полицейский берет из служебной машины палку и начинает бежать с ним за одним из мужчин, находившихся в автомобиле (остановленном якобы за нарушение ПДД).

Читайте такжеВо Львове мужчина убил собаку, избил жену и угрожал копам ножомПри этом коллеги полицейского призывали его немедленно прекратить противозаконные действия, однако он все равно продолжал. Когда же догнать мужчину полицейскому не удается, он набросил и начал избивать дубинкой его товарища. К избиению коп присовокупил оскорбления в адрес потерпевшего типа "Ты шо, самый умный".

В Главке Нацполиции по Одесчине по факту происшествия уже начата служебная проверка.

"Между одним из правоохранителей и пассажиром авто возник конфликт, в ходе которого полицейский нанес мужчине несколько ударов палкой. По этому поводу гражданин обратился в медицинское учреждение и местного отдела полиции ... Действиям каждого участника конфликта будет дана соответствующая правовая оценка ", - заявили полицейские.

Напомним, ранее в Кременчуге пьяные полицейские избили и ограбили прохожего. До этого в Харькове суд выпустил на свободу полицейских, избивавших людей в метро.