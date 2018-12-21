В Харькове суд выпустил на свободу полицейских, избивших людей в метро

21 декабря 2018, 21:15

Каждый из подозреваемый копов заплатил довольно крупный залог

Момент избиения / скриншот из видео

В Харькове апелляционный суд вынес решение об освобождении из-под стражи под залог пятерых полицейских, подозреваемых в жестоком избиении пассажиров метро и вымогательстве взяток. 

Соответствующее сообщение в пятницу, 21 декабря, опубликовал портал KHARKIV Today со ссылкой на представителей пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

По данным журналистки Татьяны Доцяк, каждый из подозреваемых внес залог в размере 140 тысяч гривень.

Также известно, что четверо из этих полицейских уже уволены со службы, а в отношении других продолжаются служебные проверки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес.

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