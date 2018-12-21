В Харькове суд выпустил на свободу полицейских, избивших людей в метро

Каждый из подозреваемый копов заплатил довольно крупный залог
В Харькове апелляционный суд вынес решение об освобождении из-под стражи под залог пятерых полицейских, подозреваемых в жестоком избиении пассажиров метро и вымогательстве взяток.
Соответствующее сообщение в пятницу, 21 декабря, опубликовал портал KHARKIV Today со ссылкой на представителей пресс-службы прокуратуры Харьковской области.
По данным журналистки Татьяны Доцяк, каждый из подозреваемых внес залог в размере 140 тысяч гривень.
Также известно, что четверо из этих полицейских уже уволены со службы, а в отношении других продолжаются служебные проверки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес.