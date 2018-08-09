Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес

В Харькове копов обвинили в избиении женщины / УНИАН

В Харькове двух полицейских подозревают в избиении подозреваемой в краже и в выбивании показаний из задержанной.

Следователи областной прокуратуры установили, что в начале января этого года 28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю женщину, которую подозревали в краже мобильного, рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов.

Перед этим к правоохранителям обратился харьковчанин с соответствующим заявлением. По его словам, во время празднования дня рождения у него пропал мобильный телефон, и он подозревает, что его украла именно эта женщина.

Сама подозреваемая объяснила правоохранителям, что не брала телефон и не знает, кто это сделал, в то же время полицейские решили заставить ее признаться и тем самым повысить показатели раскрываемости преступлений, отметили в прокуратуре.

«Когда поняли, что психологическое давление на женщину не действует, 34-летний майор руками и ногами начал бить "подозреваемую". Однако она все равно отказывалась признать вину в краже. Тогда полицейские забрали ее мобильный телефон, посадили в машину и вывезли в лесополосу вблизи кольцевой дороги Харькова. Там, угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, они продолжали требовать признаться в преступлении. В конце концов 34-летняя женщина согласилась признать себя виновной. Сейчас по требованию прокуратуры правоохранители отстранены от занимаемых должностей", - рассказали в прокуратуре.

Также отмечается, что в отношении полицейских завершено расследование. Обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины) в отношении майора и старшего лейтенанта полиции направлен в Киевский районный суд Харькова.

При этом санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря.