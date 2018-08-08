В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря

Пистолет у горе-стрелка отобрал один из егерей

В Херсонской области егеря, охраняющие заповедник, своими силами задержали полковника полиции, который попытался устроить "разборки" с работниками заказника.

Началось все с того, что егерь Черноморского биосферного заповедника Сергей Ткаченко попытался выписать штраф мужчине за езду по территории заказника, где передвижение на автомобилях запрещено. Самого водителя внедорожника егерь застал загорающим на песке - впрочем, нарушитель сбежал, бросив свою машину, которую егерь перевез к сторожке А вот ночью забирать автомобиль обратно явилась целая вооруженная компания, передает "Сегодня".

Закончилось это тем, что сотрудники заказника вызвали полицию, а Ткаченко после короткой схватки обезвредил нападавшего и отобрал у него пистолет.

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Накануне в Днепре мужчина вручил своему товарищу гранату Ф-1 и выдернул чеку.

Мужчина, удерживая спусковой механизм боеприпаса, позвал на помощь. На место прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и скорая.

Позже выяснилось, что боеприпас не имел взрывчатого вещества.