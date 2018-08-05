Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан

Катер

Ночью в воскресенье, 5 августа, в Днепре неподалеку от гостиницы «Днепропетровск» случилось водное ДТП − водитель катера «Аура», будучи в крайне нетрезвом состоянии, врезался в ресторан «Горец».

Соответствующее сообщение опубликовал портал «Информатор». Согласно обнародованным данным, прибывшие на место происшествия сотрудники быстро нашли капитана катера. При общении с ним правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили мужчине пройти экспресс-тест на «драггере», но он категорически отказался. Далее на место было вывзвана следственно-оперативная группа − для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на российском военно-морском параде десантный катер врезался в опору моста, а вблизи Крыма двое пловцов попали под винт катера.