На российском военно-морском параде десантный катер врезался в опору моста, видео

29 июля российский флот провел парад в честь Дня военно-морского флота России; на параде в Санкт-Петербурге произошел инцидент - врезался в опору моста один из катеров. Столкновение зафиксировал телеканал RT, который вел трансляцию парада.

РосСМИ сообщают, что российский что десантный катер типа "Серна" снесло течением, после чего он врезался бортом в опору Благовещенского моста; впрочем, чуть позже катер сумел отойти от опоры и продолжить движение.

В Минобороны РФ, несмотря на фото- и видеофиксацию ЧП, инциденты на параде отрицают.о.

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Ранее в России первый, уже давно обещанный к спуску вундерваффе-фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" наконец-то приняли в состав Военно-морского флота России; строить корабль начали еще в 2006 году. Еще 28 июля на нем подняли флаг.