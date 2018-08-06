Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки

Позже выяснилось, что боеприпас не имел взрывчатого вещества

В Днепре мужчина вручил своему товарищу гранату Ф-1 и выдернул чеку.

Как сообщила пресс-служба полиции, мужчина, удерживая спусковой механизм боеприпаса, позвал на помощь. На место прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и скорая.

Ближайший квартал был оцеплен. Один из полицейских обхватил руки мужчины, чтобы тот случайно не выронил гранату, после чего жертве неудачной шутки обмотали руки скотчем.

Позже выяснилось, что боеприпас не имел взрывчатого вещества.

Пошутившего мужчину задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

В городе Соледар Донецкой области военнослужащий одной из частей ВСУ застрелил сослуживца из автомата.

"В ходе конфликта старший солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Г., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие - АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник, совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3-х метров старшего сержанта Г. один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти", - сообщили в Военной прокуратуре Объединенных сил.