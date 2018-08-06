Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса

Дом после обстрела на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности Евросоюза присоединиться к восстановлению и развитию освобожденных регионов Донецкой и Луганской областей.

"Украина приветствует готовность Европейского союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - написал президент в Facebook.

Порошенко отметил, что в рамках недавнего саммита Украина - ЕС была достигнута договоренность о запуске инициативы "патронажа" над отдельными украинскими городами со стороны заинтересованных европейских государств.

Над этими городами, утверждает глава государства, будет устанавлен своеобразный контроль для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры и экономики.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Европарламента обнародовал проект резолюции по ситуации в Украине, в котором потребовал от Киева ослабить влияние олигархов, активизировать борьбу с коррупцией и улучшить работу судебной системы.

Авторы документа подчеркивают, что судебная система в Украине "остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой".