Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком

В результате ранения старший сержант скончался на месте

В городе Соледар Донецкой области военнослужащий одной из частей ВСУ застрелил сослуживца из автомата.

"В ходе конфликта старший солдат К., действуя умышленно, имея умысел на умышленное противоправное причинение смерти старшему сержанту Г., взяв в руки вверенное ему для служебного пользования автоматическое оружие - АКС-74, которое было при нем, поставив предохранитель в режим одиночных выстрелов, дослав патрон в патронник, совершил в стоящего напротив него на расстоянии примерно 3-х метров старшего сержанта Г. один выстрел в голову, а именно в область нижней челюсти", - сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Объединенных сил в Facebook.

В результате ранения старший сержант скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство" (ч.1 ст. 115 УК Украины). Преступник задержан и взят под стражу.

Напомним, в пятницу вечером, 3 августа, в поселке Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем авто сбил насмерть супружескую пару.

“Установлено, что 03.08.2018 примерно в 21 часов 10 минут в пгт. Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем „ВАЗ-2106“ совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей”, - сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.