На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы

ДТП на Херсонщине

В пятницу вечером, 3 августа, в поселке Чаплинка Херсонской области пьяный военный комиссар за рулем авто сбил насмерть супругов 1991 и 1996 года рождения, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

“Установлено, что 03.08.2018 примерно в 21 часов 10 минут в пгт. Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем „ВАЗ-2106“ совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения. В результате ДТП мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей”, — написала Сарган в Facebook.

Как сказано в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, военный комиссар Чаплинского районного военного комиссариата, майор Александр Андреев уволен из рядов ВСУ и лишен воинского звания.

"Согласно решению Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, военный комиссар Чаплинского районного военного комиссариата уволен из рядов Вооруженных Сил Украины и лишен воинского звания в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине пьяный депутат устроил смертельное ДТП.